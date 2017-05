+2, 10ம் வகுப்பு தேர்வில் "ரேங்க்" ஒழிப்பு.. இனி "1-2-3" கிடையாது.. தமிழக அரசு அதிரடி

ப்ளஸ் டூ தேர்வு முடிவில் இனி ரேங்க் முறை இல்லை என தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது.

Story first published: Thursday, May 11, 2017, 18:10 [IST]

English summary

Tamilnadu govt announces that There will no rank System anymore int the 12th standard results. 12th standard results will be announced tomorrow.