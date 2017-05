விடாது கருப்பாய்... போக்குவரத்து போலீஸாருக்கும் தெர்மாகோல் தொப்பிகள்...வியர்வை ஆவி ஆகாமல் தடுக்கும்?

கோடை வெயிலை சமாளிக்க போக்குவரத்து போலீஸார் தெர்மாகோல் மூலம் வடிவமைக்கப்பட்ட சோலார் தொப்பியை அணிந்து கொள்ளுமாறு போக்குவரத்து காவல் துறை உயரதிகாரிகள் அறிவுறுத்தியுள்ளனர்.

English summary

Heavy heat wave started. Most of the districts touches 100 and above fahrenheit. TN govt has issued thermocol made solar caps to all the traffic police.