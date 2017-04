ஊரே சிரித்த தெர்மாகோல் திட்டம்.. அதிகாரி மீது பழியை போட்டு ஆக்ஷன் எடுத்த அரசு

வைகை அணையில் நீர் ஆவியாவதை தடுக்க தெர்மோகோல் பரப்பிய விவகாரம் கேலிக் கூத்தானதால் திட்ட செயற்பொறியாளர் பணியிடமாற்றம் செய்யப்பட்டார்.

English summary

Executive Engineer who spread thermocol sheets in Vaigai Dam was tranferred to TN's Special project EE.