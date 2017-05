அரசின் முடிவைக் காதில் வாங்காமல் ஸ்டிரைக் நடத்துகிறார்கள்... அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர்

தமிழக அரசின் முடிவைக் காதில் வாங்காமல் எதிர்க்கட்சிகளின் தொழிற்சங்கங்கள் தமிழகம் முழுக்க வேலை நிறுத்தப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர் என்று போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

They have taken their own decision,Transport dept Minister Vijayabaskar slams on Govt Bus Workers strike.