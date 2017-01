மெரினா கலவரம் தொடர்பாக போலீசார் வெளியிட்ட வீடியோ கிராபிக்ஸ்: திருமாவளவன் காட்டம்

மெரினா கலவரம் தொடர்பாக போலீசார் வெளியிட்ட வீடியோ கிராபிக்ஸ் என திருமாவளவன் காட்டமாக தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

VCK leader Thirumavalavan accuses that police video on Chennai Violence is made by graphics. He urges to release the 144 ban in Marina.