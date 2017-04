டிடிவி.தினகரன் தேர்தல் ஆணையத்துக்கு லஞ்சம் கொடுக்க முயன்றிருப்பது அதிர்ச்சியளிக்கிறது: திருமாவளவன்

இரட்டை இலைச்சின்னத்தை பெற டிடிவி.தினகரன், தேர்தல் ஆணையத்துக்கே லஞ்சம் கொடுக்க முயன்றிருக்கிறார் என திருமாவளவன் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

English summary

VCK Party leader Thirumavalavan accuses that TTV Dinakaran tried to give bribe to the election commission. Its Shocking Thiruma said.