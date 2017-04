சென்னையில் விவசாயிகளுக்கு ஆதரவாக போராட்டம் நடத்திய திருமாவளவன் கைது

டெல்லியில் போராடும் விவசாயிகளுக்கு ஆதரவாக சென்னையில் மறியலில் ஈடுபட்ட விசிக தலைவர் திருமாவளவன் கைது செய்யப்பட்டார்.

English summary

Viduthalai Chiruthaigal Katchi president Thol Thirumavalavan was arrested along with his supporters at Valluvar Kottam in Chennai, where he staged Road roko support for farmers.