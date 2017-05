அய்யாகண்ணு பற்றி எச். ராஜா அவதுறு பேச்சு.. இது அரசியல் நாகரிகமா.. திருமாவளவன் கேள்வி

அய்யாகண்ணு பற்றி பாஜக தலைவர் எச். ராஜா பேசியது நாகரிகமானதா என்று விசிக தலைவர் திருமாவளவன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

English summary

VCK leader Thirumavalavan has attacked BJP leader H. Raja over his speech on Ayyakannu.