அ.தி.மு.க. இரு அணிகளும் இணைவது பணம் சம்பாதிக்கவா? கட்சியை காப்பாற்றவா?: திருமாவளவன் சுளீர்

அதிமுகவின் இரு அணிகளும் இணைவதற்கான வாய்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. ஆனால் இந்த இணைப்பு பணம் சம்பாதிக்கவா? அல்லது கட்சியை காப்பாற்றவா? என்று எனக்கு தெரியாது என திருமாவளவன் தெரிவித்தார்.

English summary

VCK leader Thol Thirumavalavan attacks on The talks between both E Palaniswami and O Pannerselvam factions in admk