பாஜக விரிப்பது பாசவலை அல்ல... சதி வலை.. உஷார்.. ரஜினிக்கு திருமாவளவன் எச்சரிக்கை

பாஜக விரிக்கும் வலை பாசவலை அல்ல. அது சதி வலை என்று ரஜினிக்கு விசிக தலைவர் திருமாவளவன் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

VCK leader Thirumavalavan has cautioned Rajinikanth on BJP Wooing.

