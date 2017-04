மத்திய பாஜக அரசின் அடுத்த குறி திமுகதான்.. திருமாவளவன் எச்சரிக்கை

7 கோடி மக்கள் தொகை கொண்ட தமிழக விவசாய பிரதிநிதியை பிரதமர் நரேந்திர மோடி சந்திக்க மறுப்பது ஏன்? என்று திருமாவளவன் கேள்வி எழுப்பினார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

For election time, Modi had gone to even poor's house, but now modi refuses to meet representative of TN farmers, says Thirumavalavan.