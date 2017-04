இடைத்தேர்தல் ரத்தால் ஒரு பயனுமில்லை… மீண்டும் தேர்தல் வைத்தாலும் இதேதான் நடக்கும்… திருமா ஆவேசம்

ஆர்.கே. நகர் இடைத்தேர்தல் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதால் ஒரு பயனும் இல்லை என்று விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் தொல். திருமாவளவன் கூறியுள்ளார்.

English summary

VCK leader Thirumavalavan has condemned cancellation of R K Nagar by election.