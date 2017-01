போராட்டம் நடத்திய பெண்களிடம் பாலியல் அத்துமீறல்.. போலீசார் மீது நடவடிக்கை எடுக்க திருமா கோரிக்கை

மோடியின் பணமதிப்பு ரத்து நடவடிக்கைக்கு எதிராக போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் மீது காவல்துறையினர் தாக்குதல் நடத்தியதற்கு விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் திருமாவளவன் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். பெண்களுக்க

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Viduthalai siruthaigal party leader Thirumavalavan condemns police for attack on Indian democratic youth association. Thirumavalavan urges Chief minister of Tamilnadu to take action on the police officers who were committed in sexual harassment of women.