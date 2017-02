தமிழ்ப் பெண்களுக்கு இழைக்கப்பட்டிருக்கும் கொடுமை இனப்படுகொலையைவிட மோசமானது: திருமாவளவன்

இலங்கை ராணுவத்தினரால் தமிழ்ப்பெண்களுக்கு இழைக்கப்பட்டிருக்கும் கொடுமை இனப்படுகொலையை விட கொடுமையானது என திருமாவளவன் தெரிவித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

VCK Leader Thirumavalavan condemns that Sri lankan Army were keeping tamil woman as sex slaves. He Urges that who are involved in this crime they should punished