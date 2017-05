வெளிச்சம் டிவி தொடங்க சசி கணவர் நடராஜனிடம் ரூ225 கோடி வாங்கினேனா? திருமாவளவன் விளக்கம்

வெளிச்சம் டிவி தொடங்க சசிகலா கணவர் நடராஜனிடம் ரூ225 கோடி பணம் வாங்கவில்லை என விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் திருமாவளவன் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

English summary

VCK leader Thol. Thirumavalavan has denied the links with Sasikala husband Natarajan.