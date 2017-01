மாண்ட விவசாயிகள் குடும்பத்திற்கு ரூ 25 லட்சம் நிவாரணம் தர திருமாவளவன் வலியுறுத்தல்

தமிழகத்தை வறட்சி மாநிலமாக அறிவிக்கக் கோரி நடத்தப்படும் சாலை மறியல் போராட்டத்திற்கு திருமாவளவன ஆதரவு தெரிவித்துள்ளார்.

Story first published: Monday, January 2, 2017, 14:58 [IST]

English summary

VCK leader Thirumavalavan extended his support to farmer’s agitation held on Jan. 5 over drought in Tamil Nadu.