லைக்காவுக்கு எதிராக செயல்பட எங்களுக்கு என்ன தேவை உள்ளது? திருமாவளவன் விளாசல்

இலங்கையின் லைக்கா அமைப்புக்கு எதிராக செயல்பட எங்களுக்கு என்ன தேவை உள்ளது என விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் திருமாவளவன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

English summary

VCK leader gives explanation to lyca about the opposition of Rajiniakanths trip to Srilanka.