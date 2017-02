முதல்வரை கட்டாயப்படுத்தி ராஜினமா செய்யச் சொல்வதா? - திருமாவளவன், ஜி.கே.வாசன்,சீமான்

கட்டாயப்படுத்தி ராஜினாமா செய்யச் சொன்னார்கள் என்று முதல்வர் ஓ.பன்னீர் செல்வம் கூறியது ஆச்சரியத்தை அளிக்கிறது என்று திருமாவளவன், ஜி.கே.வாசன். சீமான் உள்ளிட்ட அரசியல் கட்சித்தலைவர்கள் கூறியுள்ளனர்.

English summary

VCK leader Thirumavalavan, TMC GK Vasan and Seeman have condemned Sasikala for the OPS outburst