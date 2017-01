“எம்.ஜி.ஆர். 100”.. 10 ஆண்டுகள் சிறையில் இருந்தவர்கள் விடுதலை.. முதல்வரை சந்தித்து திருமா மனு

எம்.ஜி.ஆர். நூற்றாண்டையொட்டி 10 ஆண்டுகளாக சிறையில் உள்ளவர்களை விடுதலை செய்ய வேண்டும் என்று திருமாவளவன் முதல்வரைச் சந்தித்து மனு அளித்துள்ளார்.

English summary

VCK leader Thirumavalavan met chief minister O. Panneerselvam to demand farmers compensation and release of prisoners.