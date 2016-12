ஜாதி சார்பற்ற அரசியல் நடத்துவோம் என்ற சசிகலா அறிவிப்புக்கு வரவேற்பு: திருமாவளவன்

பெண்ணுரிமைக்கான இயக்கம் விடுதலை சிறுத்தைகள் என்பதால் அதிமுகவின் பொதுச்செயலாளராக பொறுப்பேற்றுள்ள, சசிகலாவுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்தேன் என்று விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தலைவர் திருமாவளவன் தெரிவித்தார்.

English summary

VCK party chief Thirumavalavan met Sasikala and greet her for become General secretary of AIADMK.