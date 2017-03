ஆர்கேநகர் இடைத்தேர்தல்: திருமா- முத்தரசன் தீவிர ஆலோசனை

ஆர்கே.நகர் இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடுவது குறித்து விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தலைவர் திருமாவளவன் மற்றும் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மாநில செயலாளர் முத்தரசன் ஆகியோர் தீவிர ஆலோசனை நடத்தி வருகின்றனர்.

English summary

VCK leader Thirumavalavan, CPI national secretary Mutharasan are discussing in about RK.Nagar by election.They may announce about by election soon.