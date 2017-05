ஜெ. அறிவித்த 13 அம்ச திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும்: திருமாவளவன் வலியுறுத்தல்

ஜெயலலிதா வழியில் ஆட்சி செய்வதாக சொல்லிக் கொள்பவர்கள் அவர் அறிவித்த 13 அம்ச தி்ட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்று திருமாவளவன் கூறியுள்ளார்.

Story first published: Sunday, May 7, 2017, 1:44 [IST]

VCK chief Thirumavalavan urges to government implement Scheme for woman security

