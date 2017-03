ரஜினியின் இலங்கை பயணம் ரத்து - வைகோ, திருமா, வேல்முருகன் வரவேற்பு

இலங்கை பயணத்தை ரத்து செய்வதாக ரஜினிகாந்த் அறிவித்துள்ளதற்கு வைகோ, திருமாவளவன் உள்ளிட்ட தமிழக அரசியல் கட்சித்தலைவர்கள் வரவேற்றுள்ளனர்.

English summary

Leaders Thirumavalavan, Vaiko and Velmurugan have welcomed the decison of Rajinikanth for dropping his Lanka visit.