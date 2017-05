தமிழக அரசை மிரட்டுவதற்கு வெங்கய்ய நாயுடுவுக்கு என்ன உரிமை இருக்கிறது.. திருநாவுக்கரசர் தாக்கு

மாநில அரசுகளை மிரட்டுகிற தொனியில் பேசுவதை மத்திய அமைச்சர் வெங்கய்ய நாயுடு போன்றவர்கள் உடனடியாக நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று திருநாவுக்கரசர் கூறியுள்ளார்.

English summary

Tamilnadu Congress leader Tirunavukkarar Condemns on tn state government over the issue of bus strike