திருநாவுக்கரசர் காங்கிரசில் இல்லையா, அதிமுக அம்மா அணியிலா இருக்கிறார்? தமிழிசை கிண்டல்

தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் திருநாவுக்கரசர் காங்கிரஸ் கட்சியில் இருக்கிறாரா அல்லது அதிமுக அம்மா அணியில் இருக்கிறாரா என தமிழக பாஜக தலைவர் தமிழிசை கேள்ல்வி எழுப்பியுள்ளார்.

English summary

TN congress leader Thirunavukarasar is in Congress party or in Admk amma team asked TN Bjp leader Tamilisai.