திக்குத் தெரியாத திசையை நோக்கிய பயணம்.. அதிமுகவின் ஓராண்டு சாதனை இது தான்.. திருநாவுக்கரசர்

மக்கள் மகிழ்ச்சி அடையும் விதத்தில் அதிமுகவின் ஓராண்டு ஆட்சியின் செயல்பாடுகள் இல்லை என்று திருநாவுக்கரசர் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

TNCC president Thirunavukarasar says about one year completion of admk