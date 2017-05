நீட் கொடுமை... இடிஅமீன் ஆட்சி செய்த நாட்டில் வாழ்கிறோமா? - திருநாவுக்கரசர்

நீட் தேர்வு எழுத சென்ற போது நேர்ந்த கொடுமைகளை பார்க்கும் போது நாம் இடிஅமீன் ஆட்சி செய்த நாட்டில் வாழ்கிறோமா என்கிற சந்தேகமும், அச்சமும் எழுகிறது என்று திருநாவுக்கரசர் கேட்டுள்ளார்.

English summary

TNCC president Thirunavukkarasar has blasted NEET exam conditions and slammed the ADMK govt.