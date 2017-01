காமராஜர் அரங்கத்தில் காமராஜர் படமே இல்லாமல் கருத்தரங்கு நடத்துவதா? காங்கிரஸில் புகைச்சல்

காமராஜர் அரங்கத்தில் காமராஜர் படமே இல்லாமல் கருத்தரங்கை நடத்தியதால் காங்கிரஸில் புகைச்சல் கிளம்பியுள்ளது.

English summary

TNCC cadres upset over their leader Thirunavukkarasar not to intrest to focus Kamarajar photos in confrence banner which was held today.