எம்.ஜி.ஆர். நினைவிடத்தில் அஞ்சலி செலுத்திய திருநாவுக்கரசர்... தப்பில்லை என்கிறார் குஷ்பு

எம்.ஜி.ஆரின் 29வது நினைவு தினத்தையொட்டி அவரது நினைவிடத்துக்கு சென்று தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் திருநாவுக்கரசர் மரியாதை செலுத்தினார்.

English summary

Former ADMK minister and present TNCC president Thirunavukkarasar visited MGR memorial today to pay tribute to the late leader.