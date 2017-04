திருப்பூர் ஆளுங்கட்சி எம்.எல்.ஏ குணசேகரன் அதிகாரிகளுக்கு எதிராக உண்ணாவிரதம்! - வீடியோ

என்னுடைய தொகுதியில் வளர்ச்சிப் பணிகளில் அதிகாரிகள் மெத்தனம் காட்டுகின்றனர் என கூறி திருப்பூர் தெற்கு தொகுதி எம்.எல்.ஏ குணசேகரன் உண்ணாவிரதம் இருந்து வருகிறார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Thiruppur south constituency MLA Gunasekaran is in fasting protest. He told that officers are purposely very slow in mu constituency developmental work and i condemn this attitude.