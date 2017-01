திருவள்ளுவர் தினம்: முதல்வர் ஓ.பன்னீர் செல்வம், தருண் விஜய் திருவள்ளுவர் சிலைக்கு மரியாதை

திருவள்ளுவர் தினத்தை முன்னிட்டு மெரினாவில் உள்ள திருவள்ளுவர் சிலைக்கு முதல்வர் ஓ. பன்னீர் செல்வம் மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Thiruvalluvar day celebration in TamilNadu,Chief Minister O.Panneerselvam, former MP Tarun Vijay,poet Vairamuthu were paid tribute to Thiruvalluvar Statue.