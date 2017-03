செல்போன் மாயம்- நர்ஸ் சீருடையை கழற்றி சோதனை செய்த டாக்டர்... ஊழியர்கள் போராட்டம்

திருவாரூர் அரசு மருத்துவமனையில் தனது செல்போன் காணாமல் போனதால் அங்கு பணியாற்றும் நர்சின் சீருடைகளை கழற்றி சோதனை செய்த டாக்டரின் செயலுக்கு கண்டனம் தெரிவித்து மருத்துவமனை பணியாளர்கள் தர்ணா போராட்டத்தில்

English summary

Thiruvarur hospital workers protest over Nurse attire's removed after doctor's Mobile phone gone missing