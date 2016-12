காசு, பணம், துட்டு, மணி மணி: அதிமுகவை ஆக்டோபஸ் மாதிரி சுற்றி நெருக்கும் பாஜகவின் திட்டம் இதுவே!

அதிமுகவையும், அதிமுக ஆட்சியையும் பாஜக நெருக்கி வருவதற்கு முக்கியக் காரணம், லோக்சபாவிலும், ராஜ்யசபாவிலும் அதிமுகவிடம் உள்ள எம்.பிக்கள் பலம்.

English summary

Now Jayalalitha's saga has end and BJP is trying to make ADMK as one of its branches in Tamil Nadu. The frequent raids in Tamil Nadu close to ADMK circles have proved this.