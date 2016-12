நீடிக்கும் அதிமுக ஆட்சியும்.. சசியை ஆதரிக்கும் அதிமுக நிர்வாகிகளும்.. காரணம் ஜஸ்ட் 2 தான்!

ஜெயலலிதா மறைவுக்குப் பின்னரும் அதிமுக உடையாமல், ஆட்சி கலையாமல் இருக்கக் காரணம், அதிமுக அமைச்சர்கள், தலைவர்களின் பண ஆசை மற்றும் பதவி ஆசை மட்டுமே.

English summary

After Jayalalitha's demise, almost all the ministers and leaders are behind Sasikala. The main reason for this uncondional is nothing but money and power, feel analysts.