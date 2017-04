கிழிந்து தொங்கும் அதிமுக கொடி.. அனாதையாக விடப்பட்ட ஜெ சமாதி.. எங்கே தலைவர்கள்.. தொண்டர்கள் ஷாக்!

யார் அதிமுக என்று சசிகலா குரூப்பும், ஒபிஎஸ் அணியும் சண்டை போட்டுக்கொண்டிருக்க, கட்சியை 30 ஆண்டுகாலமாக கட்டிக்காத்த ஜெயலலிதாவின் நினைவிடம் கேட்பாரற்று உள்ளது. அதிமுக கட்சிக் கொடி கிழிந்து பறக்கிறது.

English summary

The ADMK flag is flying very pathetic in Jayalalitha samathi in Chennai and nobody is there to take care of the samathi too.