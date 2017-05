மூளப் போகுது உலகப் போர்... சிவனம் மலை ஆண்டவன் உத்தரவு சொல்லிடுச்சு!

திருப்பூரை அடுத்த சிவன்மலை கோவில் ஆண்டவன் உத்தரவு பெட்டியில் உலக உருண்டைவைக்கப்பட்டுள்ளதால் உலகப் போர் மூளுமோ என பரபரப்பு கிளம்பியுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Thursday, May 4, 2017, 12:23 [IST]

English summary

Tiruppur sivanmalai temple prayers with that of globe makes fear of world war or war between india and pakistan