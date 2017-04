சிவன்மலை முருகன் கோவில் ஆண்டவன் உத்தரவு பெட்டியில் வலம்புரி சங்கு... என்ன விபரீதம் நடக்குமோ?

திருப்பூர் மாவட்டம் சிவன்மலை கோவிலில் தற்போது வலம்புரிசங்கு வைக்கப்பட்டுள்ளதால் அசம்பாவிதங்கள் ஏற்படுமோ என்ற அச்சம் எழுந்துள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

People's trusted sivan malai temple is devoted with valampuri sangu from today.