தமிழகம் முழுவதும் நடைபெறுவது ஜல்லிக்கட்டு அல்ல, போராட்டம்: பொன்.ராதாகிருஷ்ணன்

தமிழகம் முழுவதும் தற்போது நடைபெறுவது ஜல்லிக்கட்டு அல்ல என மத்திய அமைச்சர் பொன்.ராதாகிருணன் தெரிவித்துள்ளார். ஜல்லிக்கட்டை வலியுறுத்தி போராட்டம் மட்டுமே தற்போது நடைபெற்று வருவதாகவும் அவர் கூறினார்.

Story first published: Monday, January 16, 2017, 11:18 [IST]

English summary

Central minister Pon.Radhakrishnan was meeting media in Chennai Airport. He was telling to media that this is not Jallikatthu which is happening in tamilnadu now. This is a kind of protest.