ரூபாய் நோட்டு துன்பம் டிச.30-ல் முடியாது.... ஏப்ரல் வரை நீடிக்கும் - ப.சிதம்பரம்

ரூபாய் நோட்டுகள் செல்லாது என்ற அறிவிப்பினால் மக்களுக்கு ஏற்பட்டுள்ள துன்பம் டிசம்பர் 30-ந் தேதி உடன் முடிவடையாது; ஏப்ரல் மாதம் வரை நீடிக்கும் என்று முன்னாள் மத்திய நிதியமைச்சர் ப.சிதம்பரம் கூறியுள்ளார

Story first published: Wednesday, December 28, 2016, 13:23 [IST]

English summary

Former finance minister P Chidambaram has warned that Demonetisation ordeal will not end just like that, but it will last till April next year.