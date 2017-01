அடடா.. தம்பித்துரை இந்த டிவீட்டைப் பார்த்தாரான்னு தெரியலையே!

அம்மாவுக்கு அடுத்து சின்னம்மா என்பதுதானே முறை என்று கூறிய லோக்சபா துணை சபாநாயகர் தம்பித்துரையை கிண்டிலடிக்கும் டிவீட் இது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

You will burst into laughter once read this tweet by one Ravikumar. See this tweet on LS deputy speaker Thambidurai.