சின்னமாவுக்கு கிடைத்த வெற்றி இது... கூசாமல் சொல்லும் தம்பிதுரை

சசிகலா தரப்பைச் சேர்ந்த எடப்பாடி பழனிச்சாமியை ஆளுநர் பதவியேற்க அழைத்திருப்பது சின்னமாவுக்கு கிடைத்த வெற்றி என எம்பி தம்பிதுரை தெரிவித்துள்ளார்.

Governor Vidyasagar rao calls Edappadi Palanisamy to form the government. MP Thambidurai Says this Victory is for Sasikala.