அதிமுகவின் சுயலாபத்திற்காக ஜல்லிக்கட்டு போட்டி நடத்துவதா? - திருமாவளவன் கண்டனம்

புதுக்கோட்டை ஜல்லிக்கட்டில் இருவர் உயிரிழப்புக்கு தமிழக அரசே பொறுப்பேற்க வேண்டும் என திருமாவளவன் கூறியுள்ளார்.

English summary

VCK Chief Thol.Thirumavalavan demanded that the TN government give 25 lakh to the families of Bull tamer killed while playing Jallikattu near Pudukotai