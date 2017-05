கூவத்தூர் பேரம் என்னாச்சுன்னு தினகரனிடம்தான் கேட்கனும்... தோப்பு கோஷ்டியிடம் சீறிய கொங்கு கேபினட்!

கூவத்தூரில் பேசப்பட்ட பேரத்தை உடனே நிறைவேற்ற வேண்டும் என்கிறது அதிமுகவின் தோப்பு கோஷ்டி.

Story first published: Tuesday, May 23, 2017, 5:26 [IST]

English summary

ADMK's Thoppu Venkatachalam faction has demanded that Chief Minister Edappadi Palanisamy should fulfill the Kuvathur Promises.