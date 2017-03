எம்.எல்.ஏ. தோப்பு வெங்கடாசலம் அதிருப்தி.. ஓபிஎஸ் அணிக்கு தாவுகிறாரா?

அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் கூட்டத்தில் பெருந்துரை சட்டமன்ற உறுப்பினர் தோப்பு வெங்கடாசலம் கலந்து கொள்ளவில்லை.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Another AIADMK MLA, from Perundurai Thoppu, ND Venkatachalam joins as ops camp?