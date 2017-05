கூவத்தூர் பேரம் எங்கே? தோப்பு கோஷ்டி எம்.எல்.ஏ.க்கள் 11 பேர் மீண்டும் போர்க்கொடி! எடப்பாடி பீதி!

தோப்பு வெங்கடாசலம் தலைமையில் 11 அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் மீண்டும் போர்க்கொடி தூக்கியுள்ளதால் எடப்பாடி அரசு கவிழும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Wednesday, May 17, 2017, 16:39 [IST]

English summary

A section of ADMK MLAs headed by former Minister Thoppu Venkatachalam decided to revolt against Chief Minsiter Edappadi Palanisamy.