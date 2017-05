அதிமுக எம்எல்ஏ-க்கள் கூட்டத்தை கூட்டுமாறு எடப்பாடியிடம் தோப்பு கோஷ்டி கோரிக்கை

அதிமுக எம்எல்ஏ-க்கள் கூட்டத்தை உடனே கூட்ட வேண்டும் என்று முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமியிடம் தோப்பு வெங்கடாசலம் அணியினர் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Monday, May 22, 2017, 14:43 [IST]

English summary

Thoppu Venkatachalam, Senthil Balaji, Palaniyappan are in Secretariat to meet CM Edappadi Palanisamy.