2 நாளில் அடுத்த அணுகுண்டு.. தயாராகும் தோப்பு கோஷ்டி. பீதியில் எடப்பாடி அன்ட் கோ!

பொதுவாக காங்கிரஸில்தான் கோஷ்டிகள் அதிகம் இருக்கும் என்று சொல்வார்கள். ஆனால் அதிமுகவில் அலை அலையாக கோஷ்டிகள் குவிந்து கொண்டுள்ளன.

English summary

A new team formed by Thoppu Venkatachalam. This team may get back the support which is giving for Edappadi govt. So Edappadi Palanisamy team gets panic.