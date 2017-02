85 ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் சோழர் கால கங்கைகொண்ட சோழபுரம் கோயில் குடமுழுக்கு!

கங்கைகொண்ட சோழபுரம் பிரகதீஸ்வரர் கோயிலில் இன்று குடமுழுக்கு விழா நடைபெற்றது. இதில் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் பங்கேற்றனர்.

English summary

Thousand years old Pragatheeshwarar temple reform ceremony was held today in Gangaikonda cholapuram ih Ariyalur district. Thousands of audience participated in this ceremony.