ஜல்லிக்கட்டு விழா.. அதிரும் அவனியாபுரம்... அதிகாலையிலேயே காண குவிந்த பொதுமக்கள்!!

அவனியாபுரத்தில் மூன்று ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இன்று ஜல்லிக்கட்டுப் போட்டிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இதனை ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் கண்டுகளித்து வருகின்றனர்.

English summary

Jallikattu begins in Avaniyapuram, madurai after three years. Thousands of people has gathered there to see the Jallikattu competition.