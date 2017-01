கம்பராமாயணத்திலேயே தோழர் என்ற வார்த்தை உள்ளது.. கோவை கமிஷனருக்கு முத்தரசன் பதிலடி

கோவை போலீஸ் கமிஷனர் அமல்ராஜ், தனது பேட்டியின்போது மாணவர்கள், அவர்களிடம் யாராவது தோழர் என்று வந்து அழைத்தால் அவர்களின் தொடர்பை துண்டித்துவிடுங்கள் என கூறியிருந்தார்.

English summary

Communist Part of India (CPI) state secretary R. Mutharasan slams police officer who allegedly project the word Thozhar as bad word.